Met Jommeke de lucht in: Temse krijgt eigen luchtballon Joris Vergauwen

14 oktober 2019

15u57 5 Temse Vanaf volgende lente krijgt Temse een eigen luchtballon. Op de ballon komen de logo’s van de gemeente Temse, Toerisme Temse en van stripfiguren Jommeke en Filiberke.

Na de stad Sint-Niklaas vliegt ook de gemeente Temse uit met een luchtballon. Het is het resultaat van een samenwerking tussen ballonteam Flying Comics uit Temse, de gemeente, Toerisme Temse en Ballon Media, de uitgever van de populaire stripreeks Jommeke. Vanaf het voorjaar van 2020 vaart het ballonteam Flying Comics van Koen De Jonghe en Ria Matthys exclusief met de ballon van Temse.

“De strip is een bijzonder populair medium: het bereikt iederéén, ongeacht leeftijd, status of functie. Temse profileert zich al sinds 1987 als stripgemeente”, schetst burgemeester Luc De Ryck (CD&V).

Een opvallend nieuw initiatief van stripgemeente Temse wordt dus de nieuwe warmeluchtballon, met de illustraties van Jommeke die dit jaar zijn 65ste verjaardag viert en de logo’s van de gemeente en Toerisme Temse. “Met deze ballon willen we Temse promoten als toeristische parel aan de Schelde.”

Het initiatief voor deze luchtballon ging uit van Koen De Jonghe en Ria Matthys van Flying Comics vzw, een ervaren ballonteam uit Temse. Koen De Jonghe behaalde in 1994 zijn commerciële vergunning voor de ballonvaart. Al van bij de start speelden stripfiguren een belangrijke rol. De eerste jaren vloog De Jonghe met de Nederlandse Suske en Wiske-ballon. In januari 1997 verwierf hij zijn allereerste eigen ballon: de special shape met het hoofd van Kiekeboe. Die ballon werd gelanceerd tijdens de prestigieuze meeting in het Zwitserse Château-d’Oex. Tussen 1999 en 2012 kwamen daar verscheidene ballonnen bij, steeds met de afbeelding van populaire stripfiguren. Vanaf het voorjaar van 2020 gaan zij nu met de Jommeke- en Temse-ballon vliegen.