Met de hond naar het werk: “Zorgt voor ontspannen sfeer op de werkvloer” JVS

21 juni 2019

16u26 12 Temse Vandaag is het de internationale ‘Bring Your Dog to Work Day’. Bij Sack Zelfbouw in Temse is het intussen een jaarlijkse gewoonte dat werknemers hun hond meebrengen naar het werk. “Ze zorgen voor een ontspannen sfeer op de werkvloer”, zegt zaakvoerder Ann De Groote.

Wie vandaag bij Sack Zelfbouw over de vloer kwam, werd aan het onthaal niet alleen begroet door medewerkster Lisa, maar meteen ook door haar hond Gaston. Bij vertegenwoordigers Jurgen en Kevin op de eerste verdieping liepen Laïka en ‘G’ rond. En nog meer medewerkers hadden hun viervoeter bij. Een opmerkelijk beeld, maar gelukkig waren het allemaal brave beestjes.

Zaakvoerder Ann De Groote geeft elke dag alle ruimte aan haar trouwe viervoeter Lucca. “Mijn Jack Russel volgt me elke dag op de werkvloer. Ze maakt intussen deel uit van het team. Lucca wordt ook wel eens de mascotte van Sack Zelfbouw genoemd. Eén keer per jaar, op deze internationale ‘Bring Your Dog to Work Day’, nodigen we alle personeelsleden uit om hun hond mee te brengen naar de werkvloer. Het is intussen een traditie geworden, waar de collega’s elk jaar naar uitkijken. En het is nog niet eens een gek idee. Het blijkt immers heel wat voordelen te hebben. Zo zouden werknemers minder last hebben van stress. Het regelmatig uitlaten van de hond zorgt voor een betere productiviteit en de aanwezigheid van dieren bevordert de teamspirit.”

Het bedrijf had wel enkele ‘huisdierregels’ vandaag. “Dieren moeten gesocialiseerd zijn met mensen en andere dieren. We vragen om een favoriet dekentje en speelgoedje mee te brengen en de hond rustig te laten wennen aan de nieuwe omgeving. Op de middag gaan we even ravotten met de hondjes, perfect om het hoofd leeg te maken tijdens een drukke werkdag.”