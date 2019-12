Meisje steekt jongen neer op middelbare school in Temse Kristof Pieters HAA

05 december 2019

11u20 302 Temse In het Lyceum aan de Stroom in Temse heeft zich vanochtend een steekpartij voorgedaan tussen twee leerlingen. Een meisje stak een jongen met een mes. De scholier werd naar het ziekenhuis overgebracht maar was er gelukkig niet zo erg aan toe. De andere leerling werd door de politie opgepakt.

De steekpartij gebeurde donderdagochtend nadat een woordenwisseling tussen twee leerlingen uit de hand liep. “Eén leerling is overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging maar is niet kritiek, de andere is opgepakt door de politie”, bevestigt directeur Nora De Caluwé. “We betreuren dit voorval en leven mee met het slachtoffer en zijn familie. De school heeft alles in het werk gesteld om de gewonde leerling van de nodige zorg te voorzien. Er werd meteen medische hulp ingeroepen en de ouders van de betrokken leerlingen werden ook meteen op de hoogte gebracht.”

Volgens klasgenoten was het meisje nog maar pas ingeschreven op school. “Ze zat ze nog maar twee dagen in onze klas”, getuigen ze. “Woensdag was er al een woordenwisseling tussen haar en een jongen. Er waren een aantal beledigingen geuit. Vandaag kwam het opnieuw tot een woordenwisseling. Het meisje haalde plots een mes vanonder haar sjaal en stak er de jongen mee in het been.”

De directie van Lyceum aan de Stroom heeft meteen ook het parket ingeschakeld zoals het scholenprotocol vereist. “De klasgenoten van de betrokken leerlingen werden opgevangen door de interne leerlingenbegeleiding en de sociale dienst van de politie”, vervolgt directeur Nora De Caluwé. “In samenwerking met het CLB zorgen we ook voor verdere opvang van alle leerlingen die nood hebben om over het incident te praten.”

In afwachting van de resultaten van het onderzoek is de betrokken leerling onmiddellijk preventief geschorst. Verder benadrukt de school dat het gaat om een geïsoleerd incident.