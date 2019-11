Meccano Gilde toont bouwwerken in feestzaal gemeentehuis JVS

01 november 2019

09u05 0 Temse In de feestzaal van het gemeentehuis van Temse staan zaterdag een hele reeks bijzondere bouwwerken met meccano tentoon.

De leden van de Meccano Gilde uit Nederland blazen zaterdag 2 november verzamelen in de feestzaal van het gemeentehuis van Temse, al voor de tiende keer. Tussen 10 en 15 uur stellen zij hun meccano-bouwwerken tentoon. Het gaat om stukken die met de Meccano-doos 10 gebouwd zijn. Daarmee worden de meest uitgebreide modellen gebouwd.

De organisatie is in handen van de gekende Temsese meccano-bouwer Jan Bressinck (62). In zijn jonge jaren was meccano een vrijetijdsbesteding, maar later groeide het uit tot een passie. Toen hij trouwde en zonder televisie op een appartement woonde, koos hij opnieuw voor de meccano. Hij bouwde steeds grotere modellen, tot kranen, bruggen en auto’s.

De Meccano Gilde Nederland (MGN) ging in 1982 van start. Ze telt 420 leden, waaronder 20 Belgen. De gilde organiseert landelijke en regionale bijeenkomsten, heeft een uitgebreid documentatiecentrum, een website en een clubblad. Op de bijeenkomsten worden modellen getoond en besproken, onderdelen en documentatie geruild en ideeën uitgewisseld.

De expo vindt zaterdag plaats, tussen 10 en 15 uur. De toegang is gratis.