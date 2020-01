Maria Boodts viert 100ste verjaardag in Huize Vincent Kristof Pieters

31 januari 2020

17u56 0 Tielrode Maria ‘Cesarine’ Boodts heeft haar eeuwfeest gevierd in woonzorgcentrum Huize Vincent. Daarmee is zij momenteel Temses 5de oudste inwoner. In aanwezigheid van de bewoners en bezoekers werd zij gehuldigd door burgemeester Luc De Ryck en directeur Koen Van Wauwe.

Maria werd geboren in Hamme op 20 januari 1920. Aanvankelijk werkte ze in een lintweverij in Hamme, later was ze schoonmaakster in de RMS in Temse. In 1941 trouwde zij met trambestuurder Edmond Mets. Het echtpaar vestigde zich in Edmonds woonplaats Tielrode. Zij kregen 2 kinderen, die beiden op jonge leeftijd overleden: Elfriede (1946-1956) kwam om bij een tramaccident in Temse-centrum, Anita (1943-1962) overleed, toen het overheidsgebouw waar zij werkte in de Wetstraat in Brussel instortte. Edmond stierf in 1987. Maria woonde haar leven lang in Tielrode, sinds 2003 in Huize Vincent.