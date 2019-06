Marcel en Jeanne vieren zestigste huwelijksverjaardag JVS

25 juni 2019

17u21 0 Temse Marcel Tilleman en Jeanne Verhulst uit Temse zijn zestig jaar getrouwd.

Het koppel vierde de voorbije maand hun diamanten huwelijksjubileum, waarvoor Marcel en Jeanne werden ontvangen in het gemeentehuis, op 15 juni.

Beiden werden geboren in Temse en huwden er op 5 juni 1959. Zij wonen in de Luiseekstraat en hebben 2 zonen, 1 kleindochter en 1 achterkleindochter.

Marcel en Jeanne zijn één van de twee koppels in Temse die deze maand hun diamanten huwelijksjubileum hebben gevierd. Verder waren er ook nog drie koppels die hun briljanten huwelijksjubileum hebben gevierd.