Man in elektrische rolstoel ten val gekomen door put in voetpad Kristof Pieters

03 maart 2020

In de Pastoor Boelstraat in Temse is dinsdagvoormiddag een persoon in een elektrische rolstoel ten val gekomen. De rolstoel kantelde door een put in het voetpad. De 91-jarige man uit Temse raakte lichtgewond en werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht.