Man geeft spontaan rijbewijs aan rechter na dronken debacle in wagen Koen Baten

20 december 2019

14u54 1 Temse Danny V. uit Temse moest zich vrijdagochtend verantwoorden voor een zware intoxicatie vorig jaar. De zitting verliep ietwat bijzonder, nadat de man spontaan besloot zijn rijbewijs af te staan aan de rechtbank.

Na een discussie met zijn zoon besloot Danny V. vorig jaar om stevig in de Duvels te vliegen op café. Even later kroop hij dronken zijn wagen in.

De man kon nadien staande gehouden worden en werd onderworpen aan een alcoholtest. Hij blies maar liefst 3,4 promille. V. was bovendien niet aan zijn proefstuk toe en werd in het verleden ook al enkele keren veroordeeld voor dronken rijden.

Politierechter Peter D’Hondt besloot deze middag daarom om de man naar een dokter te sturen om zich te laten checken. Intussen mocht de man gewoon verder rijden. De zaak werd afgesloten en zou verder behandeld worden op 27 maart volgend jaar, maar tien minuten later liep de beklaagde echter opnieuw doodleuk binnen met zijn advocaat en besloten ze om het rijbewijs al neer te leggen. Toen de rechter polste naar de reden voor de plotse ommezwaai volgde er geen duidelijk antwoord. Het rijbewijs werd zodoende achtergelaten en de vrouw van V. kwam de man ophalen in Dendermonde.