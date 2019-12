Man die op terras inreed aan Wilfordkaai krijgt geldboete met uitstel en rijverbod Koen Baten

06 december 2019

15u14 0 Temse Antoine T., de man die op 30 augustus 2018 inreed op een terras van een café aan de Wilfordkaai in Temse heeft een geldboete van 1.600 euro opgelegd gekregen, waarvan de helft met uitstel. Met zijn BMW reed hij aan hoge snelheid in op het terras en raakten drie personen gewond.

Het ongeval gebeurde op klaarlichte dag. De chauffeur week toen plots af van zijn rijbaan nadat hij onwel geworden was en reed het terras in de vernieling. Drie mensen raakten toen lichtgewond, en de ravage aan het terras was enorm. De man reed met zijn voertuig in op het terras van café De Kaailopers. Het meubilair vloog alle richtingen uit. Een vrouw raakte zwaargewond. “Ik kan nog altijd niet verklaren hoe het komt dat ik daarop ben ingereden”, verklaarde T.

Politierechter Peter D’Hondt stuurde de man naar een dokter om te controleren op zijn rijgeschiktheid, maar die bleek vandaag in orde te zijn. Zijn advocaat vroeg dan ook om geen ongeschiktheid uit te voeren, iets waar de rechter op in ging. Voor het ongeval kreeg hij wel nog een geldboete van 1.600 euro, maar zal maar 800 moeten betalen. Zijn auto zal hij wel nog 25 dagen aan de kant moeten laten staan binnenkort.