Maatregelen corona meestal goed nageleefd maar toch elf pv’s op één dag Kristof Pieters

26 maart 2020

16u56 4 Temse/Kruibeke De politiezone Kruibeke/Temse blijft controleren op de naleving van de maatregelen betreffende corona. Er gebeuren zowel statische als mobiele controles. Heel veel mensen houden zich aan de opgelegde maatregelen. Toch werden er woensdag elf pv’s uitgeschreven.

De politie kon voornamelijk inbreuken tegen het samenscholingsverbod vaststellen. Een fysieke buitenactiviteit mag je doen met de personen die onder hetzelfde dak wonen of met één vaste vriend of vriendin. Zodra er meer personen samenkomen is dit een overtreding. Vooral het jaagpad langs de Schelde is de laatste tijd wel erg populair bij wandelaars en (wielertoeristen). Woensdag werd vooral daar gecontroleerd.