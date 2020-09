Laura (21) maakt haar droom waar met kinderboerderij ’t Sweigers: “Altijd al met dieren en kinderen willen werken” Kristof Pieters

23 september 2020

14u50 4 Temse In Temse opent begin oktober een gloednieuwe kinderboerderij de deuren, meteen ook de eerste in de gemeente. Laura Rottiers (21) maakt hiermee haar droom waar. “We starten met een pop-up van drie maanden en als het initiatief aanslaat, gaan we er helemaal voor”, vertelt ze. Intussen volgt ze in avondonderwijs een landbouwopleiding want in de toekomst wil ze ook een paardenpension openen.

De nieuwe kinderboerderij is ondergebracht op het erf van de Sweigershoeve, een boerderij die al meer dan zeven generaties in het bezit is van de familie van haar partner Jens Van Meervenne (25). “Het landbouwbedrijf verderzetten, zagen we niet meteen zitten want veel toekomst is er in deze sector niet”, vertelt Jens. “Ik heb me daarom toegelegd op tuinaanleg en boomverzorging.”

Het idee is vorig jaar beginnen rijpen toen ik via familie enkele geitjes kon bemachtigen. Ik had al een paard en er kwamen nadien nog schapen en kippen bij Laure Rottiers (21)

Bij Laure kriebelde het echter wel om toch iets met dieren te blijven doen. “Het idee is vorig jaar beginnen rijpen toen ik via familie enkele geitjes kon bemachtigen. Ik had al een paard en er kwamen nadien nog schapen en kippen bij. Ik vroeg me af of ik niet beter meteen een kinderboerderij kon beginnen. Het liefst ben ik immers de hele dag bezig met dieren. Nu heb ik nog een fulltime baan maar ik werk in shiften en dus ga ik drie maanden lang het concept uitproberen in de weekends en op vakantiedagen.”

Jens zag het voorstel meteen zitten en het jonge koppel zette zich aan de tekentafel. “We hebben al heel wat plannen voor de toekomst”, klinkt het. “We starten met een hoeveterras met een verwarmde tent maar dat willen we op termijn vervangen door een nieuwbouw met een polyvalente zaal. Er zal dan ook een speeltuin worden aangelegd. Ruimte hebben we zat hier op de boerderij.”

Pop-up van drie maand

Laura had eigenlijk al deze zomer van start willen gaan met de pop-up maar het had heel wat voeten in de aarde om de nodige vergunningen te krijgen. “Nu hebben we een tijdelijke vergunning op zak tot eind december. Het is natuurlijk jammer dat we al die zomerdagen moesten missen maar ik wou geen jaar langer wachten.”

Kinderboerderij ’t Sweigers start met geitjes, schapen, kippen, pauwen, konijnen, cavia’s en mini-paarden. “We gaan ook een springkasteel plaatsen, een blotevoetenpad aanleggen en op het hoeveterras streekbieren serveren. Familie en vrienden helpen een handje bij de opstart. De toegang is gratis. We willen onze inkomsten enkel uit het horecagedeelte halen.”

Als de pop-up een definitief vervolg krijgt, gaat het koppel bij de gemeente ook een aanvraag indienen om eenrichtingsverkeer in te voeren in Sweigers-Zuid. Parkeren kan op een weiland aan de overkant van de hoeve.

Paardenpension

Laura is intussen ook gestart aan een landbouwopleiding in avondschool. “Want ik wil in de toekomst ook een paardenpension openen. Maar de focus ligt nu eerst op de kinderboerderij. Aangezien we de eerste zijn in Temse hopen we dat er heel wat volk een bezoek wil brengen en ons helpt dit tot een succes te maken.”

Kinderboerderij ’t Sweigers opent de deuren op vrijdag 2 oktober om 18 uur en zal daarna elk weekend open zijn van oktober tot december, telkens van 10 tot 17 uur. Meer info op de facebookpagina.