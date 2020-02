Laatste woontoren op Scheldefront De Zaat wordt eyecatcher: Belgica Kristof Pieters

24 februari 2020

13u54 0 Temse De skyline van Temse krijgt er een bijzonder eyecatcher bij. Op het Scheldefront van De Zaat start half maart de bouw van een exclusieve woontoren. Belgica is het sluitstuk van deze site en wordt meteen ook het paradepaardje. Het gebouw krijgt de vorm van een boeg van een schip en zal 44 exclusieve appartementen en 1 penthouse tellen. Prijzen worden niet bekendgemaakt maar men zal er stevig voor in de buidel moeten tasten.

De ontwikkeling van de woonzone op de gronden van de voormalige Boelwerf zal vermoedelijk nog wel een zevental jaar in beslag nemen maar op de frontlinie langs de Schelde is de Belgica het sluitstuk. De naam komt van het onderzoeksschip dat op de werf werd gebouwd in opdracht van de overheid. De Belgica werd in 1984 gedoopt door Koningin Fabiola en is nog steeds in de vaart. De gemeente Temse draagt het peterschap over dit unieke schip. De gelijknamige woontoren op de hoek van de Orlaylaan en de Philippe Saveryslaan belooft even uniek te worden. “Belgica zal 11 bouwlagen tellen met in totaal 44 appartementen, dus 4 per verdieping”, zegt Gert Vercouteren, salesverantwoordelijke van De Zaat. “De appartementen vooraan hebben een oppervlakte van 156 m2 en een fenomenaal zicht van 180° op de Schelde en het rechtover gelegen natuurgebied van de Weert. De andere flats hebben lateraal een al even indrukwekkend zicht.”

Al tien flats verkocht

De verkoop is vorige week van start gegaan en intussen zijn er al 10 flats de deur uit. “De interesse is enorm groot”, bevestigt Vercouteren. “Het zijn dan ook de allerlaatste appartementen op de frontlinie. Hierna is het gedaan.” Prijzen wil men liever niet bekendmaken. De reeds gerealiseerde appartementen zaten rond de 700.000 euro maar de Belgica zal wel de meest exclusieve toren worden. Er is ook een indrukwekkende penthouse op twee teruggetrokken bouwlagen. Die gaat echter niet in de verkoop en blijft in bezit van het management, de familie Cordeel.

Werken starten in maart

Het ontwerp is van het gerenommeerde bureau B2Ai. De architecten lieten zich inspireren door de boeg van een schip. Oorspronkelijk was bouwheer Nieuw Temse vragende partij om het laatste appartementsgebouw 15 tot 20 verdiepingen te laten tellen maar dat was een maatje te groot voor het gemeentebestuur en bovendien in strijd met het RUP. Het huidig ontwerp voldoet wel aan alle voorwaarden. Er komt ook een ondergrondse parking met 63 plaatsen en een stalling voor 62 fietsen. Bovengronds zijn er 5 plaatsen voor bezoekers. De bouwwerken starten half maart dit jaar. De oplevering is voorzien in medio 2022.

Voor ieders budget

“We voorzien echter woningen voor ieders budget in de omgeving”, benadrukt Vercouteren. “De Zaat moet afgewerkt 200 ééngezinswoningen en 750 appartementen tellen. De woningen zijn allemaal gerealiseerd. Bij de appartementen staat de teller nu op 570.” Momenteel is een nieuwe fase bezig van het project Kama in de Monteerderslaan, goed voor 30 appartementen die allemaal parkzicht krijgen en meestal kan ook een klein stukje Scheldezicht meegepikt worden. Ook langs de Orlaylaan en rond de vijver zijn nog een aantal bouwprojecten gepland. “We zijn dus nog wel een tijdje zoet”, vult Vercouteren aan. “In totaal gaan we nog wel zes tot zeven jaar bezig zijn vooraleer het hele gebied ontwikkeld is.

Voor meer info: http://www.dezaat.be