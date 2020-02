Laatste frietkot sluit na meer dan halve eeuw de deuren: “De zotste combinatie van sauzen heb ik zelf bedacht” Kristof Pieters

13 februari 2020

15u24 11 Temse Frituur ‘Temsebrug – Bij den Bengie’ zal zondag voor de allerlaatste keer geopend zijn. Het laatste echte frietkot in Temse sluit daarna definitief de deuren. Trouwe klanten moeten echter niet wanhopen. Bengie en Wendy zullen hun zaak namelijk heropenen in een pand in de Kasteelstraat. “Het tekort aan zitplaatsen gaf de doorslag maar we zullen wel de charme van ons frietkot missen, en vooral het zicht op het pleintje.”

De authentieke Vlaamse frietkoten langs de weg zijn een met uitsterven bedreigd beeld aan het worden. Er is nog een frietkot aan de kerk van de Velle en ééntje in Tielrode maar in Temse-centrum sluit dit weekend het laatste exemplaar de deuren. Het is meteen ook een legendarisch frietkot. “Mijn vader Marc nam de frituur in 1980 over maar zijn voorganger Verest stond er toen al sinds begin van de jaren zestig”, weet Bengie Stuer (42). Hij begon al op 15-jarige leeftijd mee te helpen als jobstudent. In 1995 stopte zijn vader met bakken en kocht Bengie een nieuw frietkraam met zijn echtgenote Wendy Verdonck (40). Het is met gemengde gevoelens dat ze er dit weekend voor de allerlaatste keer achter de frietketels zullen staan. “We hebben er lang over nagedacht maar uiteindelijk toch beslist om te verhuizen naar een gebouw in de Kasteelstraat. Het is maar 50 meter hiervandaan. Het frietkot was iets te klein geworden. In het nieuwe pand hebben we 84 zitplaatsen tegenover 24 in de chalet die we hier hebben. We willen ook ’s middags openen en er broodjes aanbieden. Dat kon hier helemaal niet door plaatsgebrek. Maar het blijft natuurlijk wel moeilijk om afscheid te nemen van deze plek. Het is toch een stuk geschiedenis dat verdwijnt.”

Bengie zal vooral de omgeving missen. “De klanten zullen ons hopelijk wel snel vinden in de nieuwe stek maar het uitzicht op het pleintje moet ik opgeven. We hebben hier mooie tijden beleefd. Vooral tijdens evenementen zoals Temse in de Wolken. Dat zijn topdagen met enorm veel ambiance.”

Bengie bouwde in al die jaren wel een trouw cliënteel op. “De baby die in mijn beginperiode op de toog werd gezet, komt vandaag zelf frietjes bestellen met een kind op de arm. Die generaties zien passeren, is wel bijzonder en het creëert natuurlijk ook een band. Ik ken heel veel klanten bij hun naam en van sommigen moet ik niet eens de bestelling opnemen. Ik weet meteen welke saus ze op hun frieten willen.”

Ik ken heel veel klanten bij hun naam en van sommigen moet ik niet eens de bestelling opnemen. Ik weet meteen welke saus ze op hun frieten willen Bengie

Van vreemde combinaties schrikt Bengie intussen niet meer op. Meer nog: zijn eigen ‘Bengie Speciaal’ scoort enorm goed bij de klanten. “Het is mijn eigen favoriet en het bestaat uit een pakje friet met stoofvleessaus, samoeraisaus, gesnipperde ui en satékruiden”, lacht de frituuruitbater. “Op een dood moment ga je al eens experimenteren en deze combinatie smaakte me bijzonder goed. Nieuwsgierige klanten wilden het ook wel eens proberen en het sloeg meteen in als een bom. In onze nieuwe zaak zal de Bengie Speciaal trouwens ook op de kaart komen te staan. Ik ben heus geen uitzondering hoor. Klanten vragen soms de gekste combinaties van sauzen. Zolang het maar smaakt, zeg ik altijd!”

De nieuwe zaak opent op 27 februari de deuren in de Kasteelstraat 84. “En aangezien we dan niet meer aan de voet van de Scheldebrug zitten, heb ik ook de naam iets korter gemaakt: Bengie’s. De charme van een frietkot kan ik er natuurlijk niet overbrengen maar je kan er wel je laptop opladen via een stopcontact aan tafel en zelfs een partijtje poolbiljart spelen. En de frieten, die zullen uiteraard nog altijd even lekker zijn”, belooft Bengie.