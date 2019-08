Laatste café in Velle heeft overnemer: The Falcon neemt nieuwe start JVS

12 augustus 2019

16u07 0 Temse Uitbaters Steven Weyers en Els Adriaenssens nemen dinsdag afscheid van hun biercafé The Falcon in het gehucht Velle bij Temse. Liefst 21 jaar hebben ze de zaak uitgebaat en in die tijd werd The Falcon een begrip in de regio. Sandra Van Aken (44) zet het verhaal vanaf 23 augustus verder en zo verliest Velle niet haar laatste kroeg.

Dinsdag eindigt de kermis in Temse-Velle, wat meteen ook het afscheidsmoment wordt voor Steven Weyers (51) en Els Adriaenssens (62). Zij vinden het na al die jaren welletjes geweest. “21 jaar, het is een groot deel van een mensenleven. Toen we hier begonnen, was dit een oud, versleten volkscafé, met alleen pils, Palm en cola op de drankkaart. We hebben The Falcon als biercafé uitgebouwd, door in te zetten op een grote keuze aan speciaalbieren. We hebben ook onze schouders onder het bierfestival gezet. Verder kwamen hier een biljartclub, een spaarkas met meer dan honderd deelnemers en een pronostiekclub. Enkele verenigingen zijn hier kind aan huis en natuurlijk zijn heel wat klanten echte vrienden geworden. We zijn fier op wat we hier opgebouwd hebben. Dan doet het pijn natuurlijk om afscheid te nemen, een beetje alsof je een kind afgeeft”, vertellen Steven en Els, die om gezondheidsredenen stoppen met The Falcon.

Prachtige zaak

Het voorbije kermisweekend kwam Sandra Van Aken (44) al eens vrijwillig meedraaien in The Falcon. Zij neemt het café over, vanaf 23 augustus. “Ik wilde graag al eens kennismaken met de klanten en het dorp. Ik neem de zaak over, maar ik wil dit mooie verhaal vooral verderzetten. Dan is het goed dat de Vellenaars al weten wie ik ben.” Sandra heeft al heel wat ervaring in de horeca, onder meer in Dendermonde en Sint-Niklaas. “Ik hoorde dat de uitbaters van The Falcon op zoek waren naar een overnemer. Na een gesprek was ik gecharmeerd. Dit is een prachtige zaak, met zoveel troeven. Ik hoef dan ook niks te veranderen. Alles gaat verder. Ik wil The Falcon een mooie toekomst geven.” Lees ook: Bierfestival Velle reikt prijzen uit