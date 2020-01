Kwb gooit kerstbomen op de brandstapel: “We delen zorg om milieu maar sociale cohesie is ook belangrijk” Kristof Pieters

17 januari 2020

17u45 2 Tielrode In Tielrode houdt Kwb vast aan haar traditionele kerstboomverbranding. Die wordt zondag 19 januari voor de 28ste keer georganiseerd. Hiermee is het één van de oudste kerstboomverbrandingen in de regio.

Het gros van de kerstbomen wordt door de kwb-vrijwilligers opgehaald in eigen gemeente, maar ook de groendienst van de gemeente levert elke editie een aantal kerstbomen aan zodat het schouwspel van de vlammenzee voldoende aantrekkelijk blijft. Het evenement is ieder jaar ook een gelegenheid voor inwoners om nieuwjaarswensen uit te wisselen. “Natuurlijk krijgen we al eens vragen over de milieueffecten van onze kerstboomverbranding en we nemen die zeker ernstig”, zegt voorzitter Eddy Noens. “Ook de voorbije jaren hebben we de mogelijke effecten van ons initiatief al in overweging genomen. We informeerden ons daarom bij professor Avonts van de UGent, specialist in effecten van fijnstof.

Hij catalogeert de verbranding van kerstbomen op zich niet als een ‘gevaarlijke’ activiteit zolang het gebeurt op een open plek met voldoende ventilatie en verdunning van de verbrandingsgassen. Bij ons in Tielrode gebeurt de verbranding op een grote open plek en staan er geen gebouwen in de weg voor een natuurlijke ventilatie. In dat geval mag, nog steeds volgens de professor, het sociale element van een kerstboomverbranding zeker overheersen op de fijnstofproductie! Want ook dit element heeft z’n waarde, zeker in tijden van vereenzaming waarbij menselijke sociale contacten onder druk staan.”

Deelnemers voor de fakkeltocht verzamelen tegen 17.45 uur aan de kerk van Tielrode. Om 18 uur zet de groep zich in beweging met doedelzakmuziek van de Flanders’ Red Cross Pipe Band. Uitzonderlijk zal de fakkelstoet nu ook voorafgegaan worden door de reus Gerard den Belleman. De kerstboomverbranding vindt aansluitend plaats aan de Paardenpolder.