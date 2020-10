Kwart van coronabesmettingen vastgesteld bij scholieren Kristof Pieters

09 oktober 2020

17u18 0 Temse Sinds de start van de tweede coronagolf in juli hebben in totaal al 225 inwoners van Temse positief getest op COVID-19. Dat blijkt uit een stand van zaken die de gemeentelijke Veiligheidscel heeft opgemaakt. Opvallend hierbij is het hoge percentage scholieren: 25,8% tegenover 9,4% bejaarden.

De besmettingen deden zich hoofdzakelijk voor binnen familiale bubbels. Volgens de Veiligheidscel ligt het werkelijk aantal besmettingen wellicht hoger omdat besmette personen niet altijd symptomen vertonen en zich laten testen. Waakzaamheid is wel geboden want de voorbije week was er een stijging van het aantal positieve tests. Er is gelukkig ook goed nieuws. Sinds de tweede uitbraak zijn er nog geen overlijdens gemeld en men kon het virus tot nog toe ook buitenhouden bij de drie woonzorgcentra De Reiger, ’t Blauwhof en Huize Vincent.

In de basisscholen werden in september 2 besmette personeelsleden en 2 besmette leerlingen geregistreerd. De toestand is intussen in alle scholen genormaliseerd. Het gemeentebestuur heeft aan De Lijn ook de problematiek laten weten van de overvolle schoolbussen.

De Veiligheidscel besliste om voorlopig geen bijkomende maatregelen te nemen en de verdere evolutie af te wachten. In het belang van ieders gezondheid wordt iedereen - en vooral de jongeren – opgeroepen om de bestaande coronamaatregelen wel strikt te volgen.