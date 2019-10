Koppel viert zestigste verjaardag JVS

21 oktober 2019

Maurice Van Wauwe en Monique Van Mele uit Temse zijn 60 jaar getrouwd.

Vorige zaterdag vierden Maurice Van Wauwe en Monique Van Mele hun diamanten huwelijksjubileum. Ze zijn allebei van Temse: Maurice is van 6 april 1937, Monique van 24 juli 1940. In oktober 1959 trouwden ze. Maurice was lichtplaatbewerker op de Boelwerf, Monique snijdster. Ze wonen in de Frans Smetstraat.