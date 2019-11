Koppel viert zestigste huwelijksverjaardag JVS

04 november 2019

13u06 0 Temse Wulmer en Georgette Meersman uit Temse hebben hun zestigste huwelijksverjaardag gevierd.

Eind oktober vierden Wulmer en Georgette Meersman hun diamanten huwelijksjubileum in Het Bekenhof in Temse. Wulmer en Georgette werden geboren in 1938 in Temse en trouwden er ook, op 10 oktober 1959. Wulmer werkte op de Boelwerf als studie- en ontwerptekenaar, zijn echtgenote was naaister.

Zij hebben één dochter, twee kleinzonen en één achterkleinzoon. Het diamanten echtpaar woont op de Markt. Schepen Stephan Van der Gucht (N-VA) kwam langs om hen te feliciteren en te verrassen met attenties van het koninklijk paleis en het gemeentebestuur.