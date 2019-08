Koppel viert 65ste huwelijksverjaardag JVS

16 augustus 2019

11u18 0 Temse Jozef Aerts en Lisette Van Royen uit Temse zijn liefst 65 jaar getrouwd.

Deze week vierden Jozef Aerts en Lisette Van Royen hun briljanten huwelijksjubileum. Jozef werd geboren in Steendorp op 26 oktober 1931, Lisette in Temse op 8 september 1934. Jozef was lasser in meerdere bedrijven, Lisette stikster bij Wittock-Van Landeghem.

Op 14 augustus 1954 trouwden ze. Zij hebben een dochter, een kleinzoon en een kleindochter. Ze verblijven momenteel in woon-zorgcentrum De Reiger in Temse.