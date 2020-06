Koppel slechtvalken zorgt voor spektakel op De Zaat Kristof Pieters

18 juni 2020

09u45 1 Temse De Zaat heeft nieuwe bewoners mogen verwelkomen. Geen mensen die een flat met Scheldezicht op de kop hebben getikt maar wel een koppel slechtvalken. De roofvogels vonden een thuis in de kraan van de voormalige Boelwerf.

Noël Pauwels kon de dieren fotograferen en volgt het schouwspel vanop de eerste rij. “Het is werkelijk adembenemend om de slechtvalken bezig te zien”, klinkt het. “Het zijn echte acrobaten die buitelingen in de lucht maken. Woensdag zagen we nog één van hen een kleine duif als prooi nemen.” De slechtvalk is een beschermde soort in België en was in de jaren zestig bijna uitgestorven. Het is de grootste inheemse valk en één van de snelste vogels ter wereld. Ze leven vooral op grote hoogte. In onze regio verblijven er slechtvalken in de omgeving van de kerncentrale van Doel. Begin 2014 ontdekte een koppelslechtvalken de toren van de Onze-Lieve-Vrouwkerk in hartje Sint-Niklaas. De bewoners van De Zaat koesteren al stilletjes de hoop dat het koppel misschien een nest heeft gemaakt in de Boelwerfkraan. Wordt vervolgd.