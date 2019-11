Komst energieheuvel veroorzaakt protest: “Monsterproject met 40 meter hoge heuvel en toren hoort hier niet thuis” JVS

07 november 2019

16u17 2 Temse In Temse is er protest tegen de komst van een energieheuvel van Ecosource, een onderneming van Cordeel. Die energieheuvel zal liefst veertig meter hoog worden. “Dat heeft een enorme impact op de hele omgeving”, klinkt het bij actiecomité ‘Stop de energieheuvel’. Er is een petitieactie opgestart en de actiegroep is van plan om in beroep te gaan bij de provincie. Het schepencollege van Temse heeft immers al een vergunning verleend.

De NV Ecosource diende in het voorjaar een aanvraag in voor de oprichting van de energieheuvel aan de Frank Van Dyckelaan in Temse, op de terreinen van Cordeel. Van 18 juli tot 17 augustus liep het openbaar onderzoek. Intussen heeft het schepencollege een vergunning verleend.

Cordeel en Ecosource willen de opgewekte elektriciteit van de zonnepanelen via een energieheuvel opslaan. Met die opgewekte elektriciteit wordt oppervlaktewater op hoogte gepompt in een bassin van 10.000 m³, aangebracht op een heuvel van 40 meter hoog. Die potentiële energie in water op hoogte wordt daar ter beschikking gehouden om aan te wenden als hydro-elektriciteit.

“Greenwashing”

Een actiegroep, onder de noemer ‘Stop de energieheuvel’, heeft simulatiebeelden gemaakt van de impact van de energieheuvel op de omgeving. “Het is toch héél duidelijk dat een heuvel met een toren op van meer dan 40 meter hoog niet thuishoort aan de rand van de Schelde en de Potpolder. De gemeente Temse, die ook ‘Cordeel-City’ mag worden genoemd, vindt het geen probleem dat zo’n monsterproject de natuur en het mooie Scheldelandschap zal overschaduwen. De heuvel bevat een stalen bassin van meer dan 40 meter hoog en 36 meter breed, met een oppervlakte van meer dan 10.000 m². En dat in een vogelrichtlijngebied”, klinkt het verontwaardigd.

“Bovendien zal Cordeel hiermee enkel en alleen zijn eigen bedrijventerrein voorzien van hydro-elektriciteit, deels zelfs via subsidies. We zijn niet gekant tegen de productie van duurzame energie, maar dit mag niet ten koste gaan van de waardevolle omgeving van de Schelde en de polders, en al zeker niet ter verrijking van één bedrijf door middel van een gesubsidieerd project. Dit is een klassiek voorbeeld van ‘greenwashing’, of zich groener voordoen om andere belangen te verdoezelen!”

De actiegroep is een petitieactie gestart en is ook van plan om bij de provincie in beroep te gaan.

Het schepencollege van Temse staat achter het project. “In de vergunning staan er een aantal voorwaarden, om deze energieheuvel zo goed mogelijk in te passen in de omgeving. Bovendien wordt het in een industriezone verwezenlijkt. Het is een vorm van rationele energieopslag, waar we achter staan.”