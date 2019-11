Komende zaterdag verkiezing van 43ste prins carnaval van Temse JVS

12 november 2019

17u10 0 Temse Voor het carnaval in 2020 wordt dit weekend de prins al verkozen in Temse. De prinsverkiezing vindt zaterdag plaats in jeugdhuis De Nartist.

In Temse wordt al de 43ste prins carnaval verkozen. De kandidaten konden zich vorige week al voorstellen tijdens de jaarlijkse kroegentocht. De week na die kroegentocht volgt traditioneel de prinsverkiezing.

De verkiezing van de nieuwe prins carnaval vindt komende zaterdag 16 november plaats in jeugdhuis De Nartist in Temse. De deuren gaan open om 19.30 uur, de verkiezing start stipt om 20.11 uur.

In november 2018 is de wedstrijd gewonnen door Koen Polfliet, of Prins Polle I, die de prins van 2019 werd.

Info: www.carnavaltemse.be.