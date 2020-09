Kleuterschool Velle sluit deuren na positieve coronatest van juf: 136 leerlingen thuis tot 18 september Kristof Pieters

10 september 2020

10u36 0 Temse De Vrije Basisschool Velle heeft vandaag de deuren van de kleuterschool met onmiddellijke ingang moeten sluiten. Dit is het gevolg van een positieve coronatest bij een leerkracht. “Doordat al onze kleuterjuffen in nauw contact zijn geweest met elkaar, is er geen andere oplossing dan de hele kleuterschool te sluiten”, zegt directeur Tom Smet. In totaal gaat het om 136 leerlingen.

De school werd woensdagavond op de hoogte gebracht van de positieve test en nam meteen contact op met de CLB-arts. “Het was pas tegen middernacht dat de beslissing is gevallen om de school te sluiten”, legt directeur Tom Smet uit. “We hebben meteen iedereen proberen verwittigen via alle mogelijke kanalen. Daar zijn we gelukkig vrij goed in geslaagd, want vanochtend stond er maar een handvol ouders voor de poort die nog van niks wisten. Het is een drastische maatregel maar iedereen reageert erg begripvol.”

Duobaan

De besmetting werd vastgesteld bij een juf van de tweede kleuterklas. Als een leerkracht in het kleuteronderwijs positief test op het coronavirus, dan worden echter automatisch alle leerlingen in de klas als nauwe contacten beschouwd. “Daarbovenop werkte onze leerkracht in een duobaan en staan al onze kleuterjuffen in nauw contact met elkaar. Dit maakt dat alle collega’s van de betrokken leerkracht als ‘contactpersonen met hoog risico’ beschouwd worden en in thuisisolatie moeten gaan. Zonder leerkrachten hadden we geen andere keuze dan de school te sluiten. We beseffen zeer goed dat dit een heel onaangename situatie is en hebben ons uiterste best gedaan om zo snel mogelijk te schakelen maar dit was de enige beslissing die mogelijk was.”

Lagere school blijft open

In totaal gaat het om 136 kleuters die nu tot 18 september thuis moeten blijven. Voor de betrokken ouders betekent het kunst- en vliegwerk om opvang te voorzien. “We hebben de sluiting kunnen beperken tot een dikke week”, vervolgt de directeur. “Aanvankelijk moest de school gesloten blijven tot 22 september maar dat is intussen met een paar dagen ingekort. De lagere school zit in een apart gebouw en kan wel openblijven. Hier gaat het om nog eens 259 leerlingen.”

Bubbels

Intussen werkt de directie al aan een actieplan voor na de heropening van de kleuterschool. “We bekijken of het mogelijk is om met bubbels te werken”, vervolgt Tom Smet. “De leerkrachten in duobaan kunnen niet anders dan nauw samenwerken maar met collega’s zal het contact tot een minimum beperkt worden en we willen ook opnieuw zoveel mogelijk digitaal vergaderen. Hopelijk moeten we dan niet meer zo’n drastische beslissing nemen als er in de toekomst opnieuw een leerkracht positief zou testen.”