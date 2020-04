Kinderen Velle maken massa knutselwerkjes en tekeningen voor oudere bewoners Kristof Pieters

20 april 2020

15u42 0 Temse Onder het motto ‘Velle Leeft’ werden afgelopen weekend een massa kuntselwerkjes en tekeningen ingezameld door enkele vrijwilligers. De kinderen kregen in ruil een zakje snoepgoed. Alle werkjes gaan nu een week in ‘quarantaine’ in een gesloten doos en worden daarna verdeeld onder de oudere bewoners van de wijk.

“In deze coronatijden ‘leeft’ Velle niet zoals het anders wel doet”, zegt Philippe Van Robaeys. “Dat kan ook niet omdat we alle nodige veiligheidsmaatregelen moeten volgen. We deden daarom een oproep onder de jeugd van Velle om een mooie tekening, een gedicht of een knutselwerk of iets anders leuks te maken. Daar mocht ook een leuke tekstboodschap bij gericht naar de iets oudere Vellenaars die momenteel geen bezoek kunnen ontvangen. We willen hen op deze manier een hart onder de riem steken in deze eenzame coronatijd.”

Enkele vrijwilligers gingen zondag op pad om alle werkjes veilig in ontvangst te nemen. De meeste hingen klaar in een zakje aan de brievenbus of aan de deur. Wie een werkje bezorgde, werd beloond met een zakje snoepgoed. De actie was vooraf besproken met de politie en medici om alles veilig te laten verlopen. “Daarom werd bijvoorbeeld het snoepgoed reeds vorige week in pakketjes verdeeld en worden de werkjes van de kids pas de week erna verdeeld na ‘quarantaine’ in een gesloten doos.”

De verdeling van de kinderwerken zal gebeuren door verpleegsters van het Wit-Gele Kruis en Familiehulp.