Kerstconcert met Lisa Del Bo in Heilig Hartkerk JVS

15 november 2019

12u21 0 Temse Bij het jaarlijkse kerstconcert in de Heilig Hartkerk in Temse is dit jaar zangeres Lisa Del Bo de hoofdgaste. Ook Peter Vanlaet van Mama’s Jasje komt optreden. Het concert vindt plaats op de tweede kerstdag.

Het kerstconcert is pas aan de zesde editie toe, maar is intussen al uitgegroeid tot een fel gesmaakte traditie, omdat de organisatie telkens weer bijzondere gasten weet te strikken. In 2014 was Willem Vermandere van de partij. Daarna passeerden de Kolacny Brothers met hun koor Scala, Free Souffriau en echtgenoot Miguel Wiels, Garry Hagger en vorig jaar Barbara Dex en Sandrine.

Deze keer is het de beurt aan Lisa Del Bo om de mooiste en meest bekende kerstliedjes te brengen, begeleid door een live-band. Bovendien staat er ook een gastoptreden van Peter Vanlaet van Mama’s Jasje op het programma.

De organisatie is in handen van de parochieploeg Heilig Hart, met steun van de Nationale Loterij, het gemeentebestuur, Femma, OKRA, KWB, CM en ACV.

Het kerstconcert vindt plaats op 26 december in de Heilig Hartkerk, vanaf 20 uur. Er zijn vijfhonderd zitplaatsen. Tickets kosten 20 euro en zijn verkrijgbaar bij Alfons Poppe in de Tulpenlaan 9 (0494 35 85 83), in het CM-kantoor in de Oeverstraat 9, in de pastorij in de R. Lefèvrestraat 1 en via e-mail naar concertheiligharttemse@gmx.com.