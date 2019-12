Kapsalon onder vuur met zwaar kaliber: “Kogel ging door de ruit, de kappersstoel, de kassa, en eindigde in de muur...” Kristof Pieters

04 december 2019

18u05 0 Temse Onbekenden hebben in de nacht van dinsdag op woensdag de vitrine beschoten van King Kapper in de Hoogkamerstraat in Temse. Kapper Mohammed Kaddouri stelde de kogelinslag vast toen hij vanmiddag zijn zaak wou openen. Het parket van Oost-Vlaanderen is een onderzoek gestart. De kapper zelf heeft geen flauw vermoeden waarom iemand hem zou viseren.

Zowat de hele buurt hoorde een enorme knal in de nacht van dinsdag op woensdag rond 1 uur maar blijkbaar dacht niemand aan een schot want de politie werd niet verwittigd. Volgens omwonenden hoorde ze meteen na de knal een auto vertrekken met gierende banden. Pas woensdagmiddag werd duidelijk dat iemand de vitrine van King Kapper had beschoten. Het was zaakvoerder Mohammed Kaddouri zelf die het kogelgat vaststelde toen hij ’s middags de deuren opende. “Ik woon zelf in Sint-Niklaas en kwam hier rond 13 uur toe om de eerste klanten te ontvangen”, vertelt hij. “Ik zag meteen het gat in de ruit. Je moet geen specialist zijn om te zien dat het om een kogelgat gaat. Daarom heb ik meteen de politie gebeld.”

Zwaar kaliber

Volgens de eerste vaststellingen moet het een redelijk zwaar kaliber geweest zijn. “De kogel is door de ruit, door mijn kappersstoel en door de kassa gegaan en uiteindelijk in de muur terechtgekomen.” De man heeft zelf geen flauw vermoeden wie er achter de aanslag kan zitten. “Ik heb met niemand problemen”, benadrukt hij. “Mijn kapperszaak is nu acht maand open en de zaken draaien goed. Misschien dat men iemand op straat heeft willen beschieten en die toevallig net voorbij wandelde?”

De gerechtelijke politie en het parket van Oost-Vlaanderen zijn intussen met een onderzoek gestart. Voorlopig worden nog alle pistes onderzocht.

Schrik om opnieuw in de zaak te staan heeft Mohammed Kaddouri niet. “Er is ’s nachts geschoten toen het kapsalon gesloten was. Als de dader het op mij gemunt had, was dit wel overdag gebeurd. Maar nogmaals, ik heb met niemand problemen.”

Antwerpse toestanden

In de buurt zit de schrik er echter wel in. “We krijgen hier dezelfde toestanden als in Antwerpen waar gevels beschoten worden en granaten worden gegooid”, zegt een buurvrouw verontrust. “Vlak naast het kapsalon is drie jaar geleden trouwens ook al iemand op straat neergekogeld.” De vrouw verwijst naar een schietpartij uit 2016. Toen werd de 47-jarige Muzaffer Akkus neergeschoten voor de deur van zijn café Club 101, in het pand vlak naast het kapsalon. De dader was een rivaal die het succes van Akkus niet kon verkroppen. Hij werd begin dit jaar veroordeeld tot een celstraf van 29 jaar. Het pand kreeg intussen een nieuwe bestemming als gokkantoor.