Kampioenen bekend van 65ste Individueel Biljartkampioenschap van Temse JVS

18 december 2019

10u34 0 Temse Patrick De Cauwer, Julien De Grave en Michel Snijers zijn de biljartkampioenen van Temse.

In lokaal Sportvrienden vonden de finalewedstrijden plaats van het 65ste Individueel Biljartkampioenschap van Temse. In drie reeksen werden 79 wedstrijden afgewerkt.

In de ereklasse won nieuwkomer Patrick De Cauwer na een hoogstaande finale de ‘ereprijs Burgemeester Luc De Ryck’. Recordwinnaar Walter Vermeulen veroverde ditmaal zilver, Patrick Van Drom werd derde, Willy Viaene vierde.

In de hoge reeks werd Julien De Grave de verrassende laureaat na een inhaalrace tegen Eddy Acke. Bruno Foubert eindigde derde, Frankie Clarysse vierde.

Ook een verrassing in de lage reeks met de winst van Michel Snijers en het zilver voor neofiet Wesley Pauwels. Rony Rombaut werd derde en Suzy Boey vierde.