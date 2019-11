Juwelen en geld gestolen bij inbraken Kristof Pieters

12 november 2019

In de Hendrik Heymanlaan in Temse werd zaterdagavond ingebroken. De dieven raakten de woning binnen door een raam te forceren. Het huis werd doorzocht en er werden juwelen gestolen. In de Veldstraat werd er op twee plaatsen ingebroken. Daar bestond de buit uit juwelen en cash geld.