Joseph opende één dag voor lockdown taverne ’t Veer: “Nu zeven dagen op zeven open om schade in te halen, rusten doen we wel in de winter” Kristof Pieters

15 juni 2020

13u05 0 Tielrode Taverne ’t Veer in Tielrode heeft opnieuw de deuren geopend. Joseph Sobhy en zijn vriendin Laura namen de zaak vlak voor de start van de coronacrisis over. “Amper één dag waren we open en we mochten al terug de deuren sluiten”, blikt Joseph terug. “Maar nu vliegen we erin met ons enorm terras als troef. We zijn zeven dagen op zeven geopend. Rusten doen we wel in de winter.”

Taverne ’t Veer is niet alleen in Tielrode een begrip, maar ook ver daarbuiten. Het café aan het Durmeveer is gelegen aan verschillende fietsknooppunten en in de zomermaanden is het drummen voor een plaatsje. Voor Joseph is de uitbating van de zaak een droom die in vervulling gaat. Acht jaar lang baatte hij samen met zijn vriendin Laura het restaurant San George uit op de Antwerpsesteenweg. “Ik heb er de voorbije jaren een vast cliënteel kunnen opbouwen maar eigenlijk had ik mijn hart al lang verloren aan deze taverne. De ligging is echt uniek, een droomlocatie. Jarenlang zat ik eigenlijk al te wachten tot Krie Haeck, de vorige uitbaatster, met pensioen zou gaan. Ik had geen enkele interesse in een andere locatie. Het was deze zaak die ik wilde hebben.”

Eén dag open

Krie stond zelf maar liefst 26 jaar lang achter de tapkast van ’t Veer. Het grote verschil is dat ze enkel in het weekend de deuren opende. Daar is nu verandering in gekomen want Joseph en Laura willen alle troeven van deze toeristische hotspot in de strijd gooien. De start was er jammer genoeg wel eentje in mineur want amper één dag was de zaak opnieuw geopend of ’t Veer moest al terug sluiten door de coronacrisis. “Dat was natuurlijk wel een enorme tegenslag”, geeft Joseph toe. “We hebben hier de voorbije maanden hard gewerkt. Bij zomers weer zagen we dan al die fietsers passeren…. Dat was wel even slikken.”

Terras uitgebreid

Nu de horeca de deuren mocht heropenen, kunnen Joseph en Laura eindelijk werk maken van de doorstart. “De capaciteit van het terras is al meteen verhoogd”, kondigt Joseph aan. “Buiten kunnen er nu 100 mensen zitten en binnen zo’n 45. Het hadden er nog meer kunnen zijn op het terras want de tafels staan nu ver uit elkaar. We moeten het natuurlijk wel nog kunnen bolwerken. Het terras is opgesplitst in verschillende hoekjes en een loungegedeelte. De nieuwe buitenbar is de kers op de taart.”

Elke dag open

Joseph zal zelf vooral in de keuken staan. “’s Avonds is het een volwaardige Belgische brasseriekeuken en die vullen we aan met suggesties. ’s Middags is er een eenvoudige kaart met snacks zoals een spaghetti of croque.” De openingsuren zijn al meteen fors uitgebreid want de zaak is vanaf nu alle dagen open van 11 uur ’s morgens tot middernacht. “Dit is een echt zomercafé en ik wil dan ook nu alles geven. Rust nemen doe ik wel in de wintermaanden”, lacht Joseph. “De klanten hebben intussen de weg al goed gevonden. Bij mijn vorige zaak heb ik hard moeten werken om een cliënteel op te bouwen maar hier stoppen de fietsers automatisch. Dit kan eigenlijk niet mislukken. Het grootste deel van het personeel is bovendien gebleven en dat vullen we aan met extra mensen. We zijn er dus nu helemaal klaar voor.”