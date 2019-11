Jongerengroep de Veldstraat staat centraal in nieuw Jaarboek van het gemeentemuseum JVS

25 november 2019

15u10 0 Temse Het nieuwe Jaarboek van het gemeentemuseum is klaar. Deze keer staat jongerengroep de Veldstraat centraal.

De Jaarboeken van het gemeentemuseum geven elk jaar een inkijk in de actualiteit en de geschiedenis van Temse, van de grote tot de kleine verhalen.

Al vaker is de jeugdwerking aan bod gekomen in de Jaarboeken, met onder meer de KSA, Chiro, Scouts en de jeugdclubs Broebelke en Studio 69. In het nieuwe Jaarboek staat jongerengroep de Veldstraat centraal. “De Veldstraat was geen jeugdclub in de traditionele betekenis. Het was een ontmoetingsplaats voor jongeren, waar plaats was voor discussie en debat, ontspanning, cultuur, muziek, vorming, uitstappen en gezellig samenzijn.” De auteurs zijn Luc Boel en Ronny Wullaert, sleutelfiguren uit de 17-jarige geschiedenis (1973-1990) van de jongerengroep. Hun bijdrage telt 100 rijkelijk geïllustreerde bladzijden.

Verder staan er ook bijdragen over de actualiteit van het voorbije jaar in het Jaarboek, naast verhalen van Julien Lyssens over vrederechters Philipus Jacobus Reynaerts en Pieter Josephus Bauwens.

Het Jaarboek is verkrijgbaar tegen 25 euro.

Info: 03 710 12 52 of museum@temse.be