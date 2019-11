Jonge vandalen brengen ravage aan in Kleine Heide: ‘Nog even en hier geen enkele lei meer aan de muur” Kristof Pieters

06 november 2019

17u41 0 Temse De buurtbewoners uit de omgeving van Kleine Heide zijn het aanhoudende vandalisme beu. Dinsdag na schooltijd werden er nog maar eens een reeks gaten geslagen in leien aan de gevels langs weerszijden van de voetgangers- en fietsersteeg. “Dit is al een jaar aan de gang en niemand onderneemt iets”, getuigt Joris Gyselinck. “Nog even en hier hangt geen enkele lei meer aan de muur.”

Het vandalisme situeert zich in een smalle doorsteek tussen de Gasthuisstraat en de Eeckhoudtdriesstraat. De Kleine Heide werd een vijftal jaar geleden gerealiseerd bij de aanleg van een verkaveling maar de weg is door een dispuut nog altijd niet overgedragen aan het gemeentebestuur en is dus voorlopig geen openbaar domein. Joris Gyselinck grenst met een gevel van zijn woning aan de steeg. “Destijds is er een huis gesloopt om de doorsteek te maken. De aannemer heeft toen beide gevels bekleed met leistenen. Dat oogt fraai maar eigenlijk is het een foute materiaalkeuze want de leistenen zijn bijzonder fragiel en breken snel. De eerste jaren was er geen probleem maar vorig jaar is een eerste gat ontstaan en toen was het hek van de dam. Om de haverklap worden er nieuwe leistenen kapot geslagen.”

De buurtbewoners wijzen met een beschuldigende vinger naar de nabijgelegen middelbare school. “Het vandalisme gebeurt meestal na schooltijd als jongeren de doorsteek nemen naar de bushalte. We hebben al meermaals jongeren betrapt maar als je ze aanspreekt gaan ze ofwel lopen of zetten ze een grote mond op. Het gaat om tieners tussen de 14 en 17 jaar.”

Joris Gyselinck stapte met de grieven van de buurt al naar de politie, de gemeente en de school maar niemand lijkt iets te ondernemen. “De politie heb ik vlak voor de start van het schooljaar nog eens gewezen op de problemen met de vraag een oogje in het zeil te houden maar we hebben daar nog niet veel van gemerkt. De school wuift onze klachten ook weg omdat het buiten de schoolmuren gebeurt. De gemeente zegt dan weer dat het nog niet is overgedragen naar het openbaar domein. De verkavelaar moet nog voetpaden aanleggen maar er is blijkbaar een dispuut. Wij als bewoners zijn wel slachtoffer. In de gaten die ontstaan zijn, proppen jongeren allerlei afval en papier. Wat als er vroeg of laat iemand een brandende sigaret in gooit?”

De bewoners willen vooral dat het gemeentebestuur optreedt en bemiddelt tussen de betrokken partijen. “Dit is nu al meer dan een jaar aan de gang en als het nog veel langer duurt, hangt er geen enkele leisteen meer aan de gevel. Liefst van al willen we dat de leistenen worden vervangen door een meer duurzaam en vooral sterker materiaal.”