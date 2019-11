Jonge vader, wiens vrouw hoogzwanger is, wordt onwel achter het stuur en overlijdt Kristof Pieters

15 november 2019

08u25 52 Temse In de Grote Dweersstraat in Temse heeft zich vrijdagochtend een drama afgespeeld. Een 39-jarige man werd op weg naar het werk onwel achter het stuur van zijn wagen en belandde in een voortuin. Een reanimatiepoging door bewoners en de hulpdiensten mocht helaas niet baten. De man overleed ter plaatse. Hij laat een 8 maanden zwangere vrouw en een dochtertje van 2 jaar achter.

Het was om iets over 5 uur dat bewoners van de straat plots twee luide knallen hoorden. Toen bewoonster Elly D’hondt naar buiten ging kijken, zag ze een auto in de voortuin van de buren staan. “Samen met mijn man en nog enkele andere buren zijn we naar buiten gelopen. De chauffeur zat roerloos achter zijn stuur. We hebben geprobeerd om hem uit de wagen te halen, maar dat lukte in eerste instantie niet. Na wat proberen hebben we hem toch uit de auto gekregen en zijn we met de reanimatie gestart. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en hebben het dan overgenomen.”

De reanimatiepoging mocht helaas niet baten. De 39-jarige J.M. overleed ter plaatse. Een wetsdokter en verkeersdeskundige kwamen ter plaatse om te achterhalen wat er zich juist had afgespeeld. Uit dat onderzoek bleek al snel dat de man onwel werd achter het stuur en het om een natuurlijk overlijden gaat. Het slachtoffer was pas vertrokken naar zijn werk in de Antwerpse haven en woonde slechts 200 meter verderop.