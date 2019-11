Jonge vader stierf door ongeval, geen sporen van kwaad opzet Kristof Pieters

22 november 2019

17u53 0 Temse Jakub M., de jonge vader die op 15 november levenloos achter het stuur werd teruggevonden in de Grote Dweersstraat in Temse, stierf aan de gevolgen van het ongeval. Dat heeft het onderzoek uitgewezen van een voertuigdeskundige en een wetsarts. “Er zijn geen aanwijzingen gevonden van criminele tussenkomst van derden”, zegt woordvoerster Sarah Demeyer.

Het was lange tijd een raadsel wat de dood had veroorzaakt van de 39-jarige trucker van Poolse origine. De man was op vrijdag 15 november rond 5 uur ’s morgens naar zijn werk vertrokken maar belandde op een boogscheut van zijn woning in een voortuin. Hulpdiensten en buurtbewoners probeerden hem nog te reanimeren maar hij overleed ter plaatse. Aanvankelijk ging men uit van een natuurlijk overlijden maar een autopsie brachten enkele vreemde verwondingen aan het licht. Daarom werd een onderzoeksrechter gevorderd. Het labo kwam ter plaatse om naar sporen te zoeken in de woning en de auto werd in beslag genomen. De verzegeling van het huis werd vorige week al opgeheven. Zijn acht maand zwangere vrouw heeft nu uitsluitsel gekregen. Het onderzoek bracht namelijk aan het licht dat er dan toch geen kwaad opzet in het spel is. Uit de resultaten van het gevoerde onderzoek van de wetsarts en de voertuigdeskundige blijkt het te gaan om een accidenteel overlijden. De schade aan de wagen was weliswaar niet erg groot maar de impact bleek voldoende om de dood te veroorzaken van de man.