Jonge twintiger ziet politiecontrole niet en rijdt bijna agent aan: 4,5 maanden rijverbod en 4.000 euro geldboete Koen Baten

18 oktober 2019

B.Y. (21) uit Temse is veroordeeld tot 4,5 rijverbod na gevaarlijk rijgedrag op de N16 in Temse. Hij merkte een politiecontrole op de N16 niet op en reed bijna een agent aan.

De twintiger was vorig jaar een avondje weggeweest met enkele vrienden. Op weg naar huis merkte hij de politiecontrole op de N16 niet op. Hij kwam met zijn BMW in een sportieve rijstijl aangereden richting de controlepost. De agenten deden hun lampen branden naar de bestuurder, maar remmen deed hij niet. Hij bleef verder rijden waardoor een van de agenten zelf opzij moest getrokken worden. “Ik had de controlepost niet gezien. Ik dacht dat er iets anders aan de hand was", aldus Y.

Nadien reed hij de controle links voorbij en ging hij verder door naar huis. Daar konden de agenten hem aanspreken op zijn gedrag en gingen ze over tot controle. Toen bleek ook dat zijn voertuig niet gekeurd was. “Als ik wist dat het voor een controle was, dan zou ik echt gestopt zijn”, aldus de beklaagde.

Politierechter Peter D’Hondt gaf de man een zware geldboete van 4.000 euro, 4,5 maanden rijverbod en hij moet ook alle examens afleggen alvorens hij nog terug achter het stuur van de wagen wil kruipen.