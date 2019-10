Jonge dealer (20) vraagt rechter tweede kans: “Ik ben clean nu na een intens afkickprogramma in Zuid-Afrika” Nele Dooms

21 oktober 2019

17u09 0 Temse “Ik ben fout geweest en zal daar de gevolgen voor dragen. Maar ik zou wel graag een tweede kans krijgen, nu ik volledig afgekickt ben. Ik volgde daarvoor een speciaal en intens programma in Zuid-Afrika”. Dat zei de 20-jarige M.G. uit Temse maandag in de Dendermondse rechtbank. Hij riskeert een werkstraf.

M.G. moest er verschijnen voor bezit en de verkoop van weed. De jongeman was zelf ernstig verslaafd geweest. “Ik was op mijn 18 jaar thuis vertrokken, maar dat had het allemaal nog erger gemaakt”, vertelde hij de rechter. “Foute vrienden beloofden me dat ik met de verkoop van weed flink wat geld zou verdienen, maar daar ben ik serieus bedrogen mee uitgekomen. Ik volgde ook een therapie tegen mijn verslaving, maar ik herviel. Gelukkig waren mijn ouders bereid me toch weer op te vangen en ze boden me de kans om naar Zuid-Afrika te gaan om daar in te stappen in een drie maanden durend intens afkickprogramma. Ik ben clean nu.”

De jongeman probeerde er de rechter van te overtuigen dat hij zijn leven een nieuwe start wil geven, opnieuw wil studeren en later gaan werken. “Ik denk er aan in te stappen in een sensibilisatieprogramma om jongeren in scholen te bezoeken en hen te vertellen over mijn ervaringen, om hen zo te waarschuwen voor de gevaren van drugs”, zei hij. De openbaar aanklager drong erop aan om de twintiger een werkstraf te geven. De rechter velt vonnis op 18 november.