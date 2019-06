Jonge chauffeur komt heelhuids uit zware crash op E17 Kristof Pieters

06 juni 2019

11u52 1 Temse Een bestuurder van een zware Audi is donderdagochtend door het oog van de naald gekropen bij een zwaar ongeval op de E17 richting Antwerpen. Zijn auto verloor twee wielen bij een crash maar zelf liep hij geen schrammetje op.

Het ongeval gebeurde vrijdagochtend omstreeks 2.20 uur zo’n 500 meter voor de afrit Haasdonk. De bestuurder verloor de controle over zijn stuur -naar eigen zeggen door een klapband- waarna de wagen hard tegen de vangrail crashte. Zo’n 50 meter vangrail raakte hierbij beschadigd. De Audi zelf kwam pas 200 meter verder zwaar gehavend tot stilstand. Twee wielen braken door de hevige klap af, maar als bij wonder kon de jonge chauffeur op eigen kracht en zonder een schrammetje uit de verhakkelde auto stappen. Een ziekenwagen kwam ter plaatse en onderwierp hem aan een medische check-up, maar de man had geen verzorging nodig. Zijn wagen werd getakeld en is rijp voor de schroothoop. De brandweer kwam ter plaatse om de rijbaan die bezaaid lag met brokstukken op te ruimen. Twee van de drie rijstroken waren een tijdlang afgesloten, maar door het nachtelijke uur was er geen filevorming.