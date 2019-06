Jonge bestuurster in shock na ongeval op rotonde Kristof Pieters

18 juni 2019

09u29 0 Temse Op de rotonde van de Duivenhoek in Elversele belandde maandag in de late avond een Mini op enkele betonblokken en een verkeersbord. De bestuurster bleef ongedeerd maar verkeerde wel in shock.

Het ongeval gebeurde omstreeks 23 uur. Een jonge vrouw kwam met haar Mini van de N41 uit de richting van Sint-Niklaas gereden. Aan de rotonde van de Duivenhoek reed ze in op enkele betonblokken. Haar wagen raakte daarbij beschadigd. De bestuurster bleef ongedeerd maar was wel in paniek waardoor ze niet op eigen kracht uit haar wagen raakte. De hulpdiensten kwamen ter plaatse om haar te helpen. Ze werd ter controle naar het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas overgebracht. Haar wagen werd getakeld. Er was tijdelijk verkeershinder.