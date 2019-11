Jonge bestuurder vlamt met 113 per uur door zone 50: geldboete van 4.000 euro en twee jaar rijverbod Koen Baten

12 november 2019

14u31 0 Temse T. O. uit Temse heeft zich dinsdagochtend moeten verantwoorden voor een zware snelheidsovertreding in de bebouwde kom van Temse. Hij reed er met een pas aangekochte wagen met een snelheid van 113 kilometer per uur door de zone 50.

“Mijn broer had met zijn bedrijf een nieuwe wagen gekocht en ik was nieuwsgierig”, aldus O. “Ik ben deze gaan testen en reed veel te snel, dat besef ik, maar dat was nooit de bedoeling”. De jongeman had nog geen twee jaar zijn rijbewijs op het moment van de feiten en was dus nog een jonge bestuurder. Politierechter Peter D’Hondt gaf hem een stevige veeg uit de pan en sprak ook een strenge straf uit voor de jongeman. O. kreeg een geldboete van 4.000 euro, twee jaar rijverbod en moet alle examens opnieuw afleggen. “Vertel zeker ook voort dat Temse vanaf nu bij Dendermonde hoort", besloot politierechter Peter D’Hondt.