Jommeke op plasticjacht in Temse: 300ste album van Jef Nys’ stripheld speelt zich af in gemeente, en burgemeester krijgt rolletje in nieuw verhaal Kristof Pieters

30 juni 2020

16u42 10 Temse Het 300ste album van Jommeke is niet toevallig in Temse voorgesteld. ‘De Plasticjagers’ speelt zich deels af in de gemeente en gaat over het probleem van de milieuverontreiniging door plastic. Burgemeester Luc De Ryck kreeg er eveneens een rolletje in.

Jommeke viert dit jaar zijn 65ste verjaardag. Jef Nys’ stripheld, van wie 60 miljoen albums zijn verkocht, behoort al jaren tot de populairste strips in Vlaanderen. Temse heeft een bijzondere band met Jommeke en Jef Nys. De tekenaar is er al meerdere malen gevierd, onder meer bij de vijftigste verjaardag van Jommeke. Verscheidene van zijn albums zijn er in luxe-editie uitgegeven, een standbeeld van Jommeke staat aan de bib, een bas-reliëf hangt in AC De Zaat en het album ‘Kinderen baas’ is door toneelkring Oberon bewerkt tot theaterstuk. Ook het album ‘Het zevende zwaard’ speelt zich deels af in Temse.

De weduwe van Jef Nys was eregaste op de persvoorstelling van het 300ste jubileumalbum ‘De Plasticjagers’. De stripheld gaat in het album de strijd aan met het plastic afval in onze rivieren en zet de kinderen aan om zoveel mogelijk te recycleren. Ook de gemeente Temse en burgemeester Luc De Ryck kregen een rol in het album. “Het is al het achtste stripalbum waar Temse in voorkomt”, klinkt het trots. “We zetten hiermee onze titel van ‘stripgemeente’ nog maar eens in de kijker.” Het is niet de eerste keer dat de burgemeester figureert in een stripreeks. Hij deed dit eerder al in het Suske en Wiske-album ‘Tazuur en Tazijn’.

In de strip is het professor Gobelijn die een plasticvanger bouwt. In realiteit heeft DEME intussen een plasticvanger geïnstalleerd op de Schelde ter hoogte van de brug in Temse.