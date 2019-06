Jeugddienst start dit weekend met bevraging bij kinderen en jongeren JVS

16u51 0 Temse De jeugddienst van Temse houdt een bevraging bij kinderen en jongeren, met het oog op het meerjarenplan van het nieuwe gemeentebestuur.

Met het project ‘Helden aan de Schelde’ gaat de jeugddienst van Temse op zoek naar wat kinderen en jongeren belangrijk vinden in hun gemeente. “Wat willen ze graag veranderen in Temse? Wat zijn hun dromen en ideeën voor een mooie, leuke en veilige gemeente?”, klinkt het. “Met het oog op de opmaak van het meerjarenplan is de stem van kinderen en jongeren belangrijk.”

De jeugddienst nodigt de jongste generatie Temsenaren uit tijdens de Heldendagen in AC De Zaat, op zaterdag 8 en zaterdag 15 juni telkens van 10 tot 12.30 uur. Daarnaast is er ook een online platform om ideeën te lanceren voor de toekomst van Temse.

Info: www.jeugd-temse.be/helden-aan-de-schelde, temse.citizenlab.co