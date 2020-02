Inzamelpunten voor kurken stoppen in AC De Zaat en bib Kristof Pieters

27 februari 2020

15u36 0 Temse Het gemeentebestuur van Temse gaat in op een vraag van Groen om meer inzamelpunten te voorzien voor kurken stoppen. Kurk is namelijk een natuurlijk en duurzaam product dat amper aan kwaliteit inboet als het hergebruikt wordt.

Vincent De Maeyer (Groen) legde het idee van de inzamelpunten voor aan de gemeenteraad. “Het is positief dat er nu ook in het containerpark in Temse een inzamelpunt is voor kurken stoppen. We zouden echter graag meerdere inzamelpunten voorzien naar analogie met de actie ‘drop je dopje’, de inzamelactie van plastic flessendoppen”, zegt De Maeyer. “Mensen zijn zich meer en meer bewust van het belang van recycleren en het hergebruiken van grondstoffen. Voor de extra inzamelpunten denken we dan op de eerste plaats aan de openbare diensten zoals het gemeentehuis en de bib. Ook een kleine container aan de feestzalen lijkt ons zeker en vast opportuun. Het is bovendien een kleine moeite om ook aan de winkeliers die drank verkopen de vraag te stellen om hiervoor plaats te voorzien.”

Schepen van duurzaamheid Tineke Van Britsom (N-VA) is het voorstel genegen. “We stellen in de eerste plaats de inkomhal van AC De Zaat en de bib voor. Onze milieuploeg zal deze punten dan periodiek ledigen.”