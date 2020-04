Inwoners tonen zich bijzonder solidair: ‘Temse’ Schenkt’ hielp al 140 gezinnen in nood met voedselpakket Kristof Pieters

22 april 2020

17u25 16 Temse De coronacrisis laat ook het beste in een mens naar boven komen. Dat bewijst de nieuwe organisatie ‘Temse Schenkt’. Een massa volk heeft de voorbije twee weken voedings- en verzorgingsproducten geschonken. Een team van vrijwilligers stellen er pakketten mee samen en hielpen op deze manier al 140 gezinnen in nood. “En die nood is reëel”, getuigt Kristine Dewitte. “Door de crisis zijn er heel wat inkomens plots weggevallen.”

Het initiatief van ‘Temse Schenkt’ komt van Amin Rahouti en Kristine Dewitte. Amin had als eerste een facebookgroep opgericht om noden te bundelen in deze crisis en Kristine sprong mee op de kar. “Ik heb altijd al vrijwilligerswerk gedaan”, legt ze uit. “Het meeste ligt door de coronacrisis wat stil en dus heb ik meteen mijn garage ter beschikking gesteld als stockageruimte. Ik was op eigen houtje ook al aan een inzameling begonnen. De aanleiding hiervoor was een noodkreet via facebook van een alleenstaande mama wiens leefloon nog niet gestort was en die geen eten meer kon geven aan haar kinderen. In plaats van aparte initiatieven op te zetten hebben we de krachten gebundeld in de groep Temse Schenkt.”

Grote solidariteit

Intussen is er al een heel team aan vrijwilligers bijgekomen en kreeg de vereniging een groter lokaal in de oude moskee op de Edgard Tinelplaats. “Het is hartverwarmend om te zien dat er zoveel solidariteit bestaat”, klinkt het bij de medewerkers. “Sommige mensen komen hier met een kofferbak vol voedsel aanzetten.”

In totaal kon Temse Schenkt al zo’n 140 gezinnen uit de nood helpen. “En dat op amper twee weken tijd”, benadrukt Kristine. “We werken ook samen met Welzijnsschakels. Die bezorgen normaal gezien voedselpakketten aan zo’n 80 gezinnen maar de Voedselbanken zijn door de coronacrisis zo goed als leeg. De moslimgemeenschap heeft ook meteen haar medewerking aangeboden en leverde al meerdere volle bestelwagens aan voedsel.”

Nood is groot

Volgens Kristine hebben veel mensen het duidelijk moeilijk om in deze dagen de eindjes aan elkaar te knopen. “Er zijn gezinnen die echt van loon tot loon leven en als er dan plots een inkomen wegvalt is dit een drama. Andere zitten in schuldbemiddeling of komen net niet in aanmerking voor steun van het OCMW. We helpen echter ook mensen die om praktische redenen niet tot in de winkel geraken zoals invaliden. Zelfs als de coronamaatregelen versoepeld worden, zal de impact van deze crisis zich nog lang laten voelen. We spelen daarom al met het idee om van Temse Schenkt een echte vzw te maken. Dan kunnen we ook financiële donaties aanvaarden.”.

Mondmaskers maken

Intussen is er ook al een team actief dat mondmaskers maakt. “Enkele dames waaronder mijn eigen mama zijn al twee weken aan het stikken”, vervolgt Kristine. “Ze bezorgen de mondmaskers gratis aan woonzorgcentra zoals De Reiger en Huize Vincent en ze worden ook gedragen door onze eigen vrijwilligers. Die hebben ze immers nodig om de pakketten in alle veiligheid samen te stellen en aan huis te leveren. Het is fantastisch om te zien hoe elk op zijn of haar eigen manier een steentje bijdraagt.

Hulp is nog steeds welkom. Er is in de eerste plaats nog nood aan droge voeding en verzorgingsproducten. Alle info via https://www.temseschenkt.be/