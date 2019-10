Infovergaderingen over wegenwerken in Elversele JVS

16 oktober 2019

12u05 0 Temse Volgende week houdt het gemeentebestuur twee infovergaderingen in Elversele over geplande wegenprojecten.

De eerste infovergadering vindt plaats op dinsdag 22 oktober, vanaf 20 uur in de Emiel Naudtszaal. Die gaat over de concrete uitwerking van de wegenis-en rioleringswerken in de Dorpstraat.

Een dag later, op woensdag 23 oktober, is er een infovergadering over het ontwerp voor de wegen- en rioleringswerken in de Stokthoekstraat en Oudestraat in Elversele. Die infovergadering vindt ook plaats in de Emiel Naudtszaal, vanaf 20 uur.