IN BEELD : Hartverwarmend applaus voor personeel en bewoners van woonzorgcentrum De Reiger Kristof Pieters

11 april 2020

20u51 0 Temse Aan het woonzorgcentrum De Reiger in Temse werd zaterdagmiddag een daverend applaus gegeven om de bewoners en het personeel een hart onder de riem te steken. Het rusthuis is zwaar getroffen door het coronavirus. Al 13 bewoners zijn overleden en 40 andere zijn besmet.

Het ging om een initiatief dat vrij spontaan was opgezet via sociale media. Silke Loquet deed een oproep om rond 16 uur te gaan applaudisseren voor de zorgverleners van wzc De Reiger. “Omdat de bewoners hier ook van zouden kunnen genieten deden we dat om 16 uur in plaats van om 20 uur”, vertelt Silke.

De politie werd op de hoogte gebracht en was aanwezig om te controleren of de regels van social distancing van anderhalve meter gerespecteerd werden. In totaal kwamen er zo’n 150 mensen opdagen. Onder hen ook burgemeester Luc De Ryck en enkele andere politici.

Vanachter de ramen keken bewoners en zorgpersoneel toe. Aan hun gebaren te zien, waren ze zwaar onder de indruk van het eerbetoon.