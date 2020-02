In beeld: bonte bende trotseert regenweer in Steendorp Kristof Pieters

22 februari 2020

20u09 0 Steendorp De carnavalsstoet in Steendorp bracht zaterdag ondanks het regenweer heel wat volk op de been. Prinses Anneke I mocht er de scepter zwaaien over een kleurrijke optocht.

Carnaval is in Steendorp nog altijd springlevend. Ondanks het mindere weer trok de stoet van de Orde van de Baksteen heel wat volk. Het carnavalscomité bracht ook hulde aan de collega’s van Aalst nadat zij uit de lijst van immaterieel cultureel erfgoed van Unesco werd verwijderd. Voor de derde maal in de geschiedenis van Steendorp carnaval zwaait met Anneke Boodts een vrouw de scepter. Met een twintigtal groepen werd zaterdag voor de 43ste keer door de straten van Steendorp getrokken.

Maandag is er nog een muzikale rondgang langs alle herbergen met De Strooien Hoedjes. Dinsdag wordt het carnaval afgesloten met de ‘Matsjoefelenommegaunk’ en de ‘klos en kloter verbraunding’.