Illegale textielophaling gepland vandaag in Temse: “Alleen intercommunale MIWA mag textiel inzamelen op grondgebied” JVS

06 juni 2019

10u33 0 Temse De lokale politie houdt vandaag in Temse extra toezicht naar aanleiding van een geplande textielinzameling aan huis. In heel wat straten werden flyers in de bus gestoken.

Er zijn kapers op de kust bij de textielophaling in Temse. In een aantal straten kregen de bewoners flyers in de bus voor een textielophaling, die vandaag zou plaatsvinden. De gemeentediensten hebben echter de politie verwittigd omdat deze textielophaling illegaal is. “De intercommunale MIWA heeft het alleenrecht om de afvalfractie textiel in te zamelen op ons grondgebied, zowel aan huis als op de containerparken. Dat is ook het geval in Sint-Niklaas, Stekene, Sint-Gillis-Waas en Waasmunster. De huis-aan-huis inzameling in Temse mag uitsluitend gebeuren door kringwinkel Den Azalee, waarmee MIWA samenwerkt. Ook het plaatsen van textielcontainers op het openbaar domein wordt toevertrouwd aan Den Azalee. Die bepalingen zijn overigens ook opgenomen in het politiereglement. Andere organisaties en verenigingen die een aanvraag doen om textiel in te zamelen, worden steeds negatief beantwoord”, klinkt het bij de gemeentelijke milieudienst.