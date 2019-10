Ijs Van De Walle viert zeventigste verjaardag JVS

Ijs Van De Walle uit Temse heeft de 70ste verjaardag gevierd.

Het familiebedrijf wordt vandaag door de derde generatie geleid. Grondlegger René Van De Walle werd geboren in Sint-Niklaas in 1926, als jongste van zes kinderen. Ze hadden een herberg op de hoek van de Eigenlostraat en de Houten Schoen, waar vandaag restaurant D’Hooghe Camere is. René Van De Walle ging vanaf zijn veertiende werken, eerst bij SVK in Sint-Niklaas en later op de Boelwerf in Temse en voor Cockerill Yards in Hoboken. Hij trouwde in 1948 met Germaine Janssens uit Temse en ze startten in 1949 een ijszaak. Hun actieradius breidde zich uit over het hele Waasland en werd een begrip in de regio. In de jaren ’60 begon hij ook met zelf frisco’s te maken.

Hun twee kinderen traden in het voetspoor en wijzigden de naam in Van De Walle IJs. Dochter Paula vestigde zich in 1974 in Bornem en startte er haar eigen Van De Walle IJs, gericht op de regio Klein-Brabant. Zoon André nam de ouderlijke zaak over in 1977 en realiseerde een nieuwbouw in de Haverheidelaan in de TTS-industriezone. In 1993-2012 was het bedrijf in handen van Philip Wauman. Sinds 2013 wordt het geleid door Andrés dochter, Mieke, en haar echtgenoot. Zij vertegenwoordigt de derde generatie.