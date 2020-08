Gesponsorde inhoud Huyzen lanceert woonproject Durmon I in Tielrode Aangeboden door Huyzen Van de commerciële redactie

13 augustus 2020

14u45 0 Temse Huyzen vastgoedgroep is gestart met de verkoop van het bijna-energieneutrale nieuwbouwproject Durmon I in het landelijke Tielrode. “Voor de realisatie werden kwaliteitsvolle bouwmaterialen geselecteerd”, aldus Michel Maes, zaakvoerder van Huyzen Vastgoedgroep, die het project commercialiseert. “De locatie is ook erg gegeerd vanwege het uitzicht, de bereikbaarheid en de rust.”

Nieuwbouwproject Durmon I is gelegen op een residentiële toplocatie, nabij het centrum van Tielrode. Winkels, openbaar vervoer, scholen en andere faciliteiten liggen op wandelafstand. Ook kan je er van op het zuidelijk georiënteerde terras – waarover elke woonunit beschikt – genieten van een onbelemmerd zicht op het natuurgebied de Potpolder, waar de Schelde en de Durme samenvloeien. “Om complete rust te garanderen, komt er ook een gemeenschappelijke tuin”, zegt Michel Maes.

Kwalitatieve afwerking

De rust die je buiten beleeft, kan je ook in het pand ervaren. Durmon I is immers een kleinschalig project, dat uit acht 2-slaapkamerappartementen en één 1-slaapkamerappartement bestaat. De woonunits zijn afgewerkt met uiterst kwalitatieve materialen. Ze voldoen aan de hedendaagse normen van wooncomfort, energie- en isolatienormen.

De grootte van de appartementen varieert van 82 tot 115 vierkante meter. De verkoopprijzen starten vanaf 260.822 euro, exclusief kosten. Daarnaast voorziet het project in overdekte autostaanplaatsen met een groendak, die aan te kopen zijn vanaf 17.500 euro, eveneens exclusief kosten. De werken op de site zijn intussen gestart. Tegen begin 2022 zal het project opgeleverd worden.

Verhuizen zonder risico

Krijg je al kriebels om te verhuizen, maar weet je niet goed hoe je eraan moet beginnen? Geen probleem, ook daar kan Huyzen je bij helpen. “Ons kantoor kan je begeleiden bij het volledige aan- en verkoopproces”, aldus Michel Maes. “Onze makelaars zijn goed opgeleid. Ze staan je bij met al je technische en financiële vragen en ze kunnen je ook ‘ontzorgen’ van de eventuele verkoop van je huidige woning. Zo loop je geen enkel risico en kan je vanaf dag één zorgeloos intrek nemen in je nieuwe stek.”

Om dit schitterende nieuwbouwproject met eigen ogen te zien, verwelkomt Huyzen je graag op de Open-Huyzen-Dag. Die vindt plaats op zaterdag 22 augustus van 10 tot 15 uur op de Antwerpsesteenweg 70 in Tielrode. “De opendeurdag verloopt volledig coronaproof. Vergeet dus je mondmasker niet”, zegt Michel Maes nog.

Voor meer informatie over nieuwbouwproject Durmon I mag je altijd contact opnemen met Huyzen. Dat kan via het mailadres beveren@huyzen.be of via het telefoonnummer 03 775 03 30.