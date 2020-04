Huisarts Brigitte Caura openhartig over eigen coronabesmetting: “Patiënten zwijgen uit schrik voor stigmatisering” Kristof Pieters

16 april 2020

18u31 3 Temse Huisarts Brigitte Caura (60) uit Temse heeft voor eerst in 35 jaar een week ziekteverlof genomen. De reden: een besmetting met het coronavirus. De arts getuigt er heel openhartig over in een dagboek op facebook. “Ik stel namelijk vast dat veel patiënten zwijgen uit schrik voor stigmatisering terwijl dat zeker niet nodig is.” Waar wel nood aan is: “Meer mondmaskers voor huisartsen!”

Met haar zestig lentes zit Brigitte Caura, huisarts en gemeenteraadslid voor Tesamen, zelf al dichtbij de leeftijdsgroep met een hoger risico. Schrik heeft ze echter nooit gehad toen ook bij haar een besmetting werd vastgesteld met het coronavirus. “Ik leef heel gezond en ik weet natuurlijk op welke alarmsignalen ik moet letten. Uiteindelijk heb ik vrij milde symptomen gehad. Er was één dag lichte koorts en verder had ik vooral veel spierpijn, voornamelijk op de borst, en was ik erg moe. Ik heb mijn praktijk natuurlijk wel een week gesloten. Ik denk dat ik het virus intussen verslagen heb want ik voel me sinds vandaag prima. In die mate zelfs dat ik ’s ochtends heb gebeld naar de enige plaats waar ik me nuttig kan maken: de corona-afdeling van het woonzorgcentrum De Reiger. Op de eerste en tweede verdieping zitten enkel bewoners die besmet zijn met Covid19. Intussen zijn echter al 25 personeelsleden teruggekeerd na ziekte en opnieuw aan de slag dus mijn hulp was niet nodig.”

Stigma bij besmetting

Brigitte Caura gaat haar praktijk maandag heropenen maar een stormloop verwacht ze niet. “Integendeel, het zal wellicht bijzonder rustig zijn”, geeft ze toe. “Ik hou al sinds het begin van de corona-uitbraak een dagboek bij en ik vond dat ik ook mijn eigen besmetting niet kon verzwijgen. Door hier openhartig over te zijn, zullen mensen misschien in het begin wel wat schrik hebben. Zo’n stigma is ook de reden waarom patiënten het liever verzwijgen. Het valt me op hoe weinig mensen naar buiten komen met hun coronabesmetting.”

De huisarts weet bijna zeker bij wie ze zelf de besmetting opliep. “Het was een patiënt die ik twee weken heb onderzocht en in de keel moest kijken. Het probleem is dat de huisartsen zelf niet over FFP2-maskers beschikken. We hebben enkel chirurgische mondmaskers ter beschikking en die bieden onvoldoende bescherming als we met besmette patiënten moeten omgaan. In Waasmunster hebben alle huisartsen elk 100 gewone en 100 FFP2-mondmaskers gekregen via de gemeente. Dit zou ook in Temse een welkom geschenk zijn.”

Brigitte Caura benadrukt wel dat ze zeker geen andere mensen besmet heeft. “Ik draag al drie weken een masker en doe dit zelfs thuis om mijn man niet te besmetten.”

Nog geen overleden patiënten

Ervaring met corona heeft ze intussen wel. In het woonzorgcentrum De Reiger was de eerste positieve patiënt op de tweede verdieping één van haar en in ’t Blauwhof in Steendorp eveneens. “De routinebezoeken zijn nu afgelast maar ik ga uiteraard wel nog langs als dat nodig is. Gemiddeld is dat één keer per week. Van mijn patiënten is er gelukkig nog niemand overleden. Schrik is er bij die mensen natuurlijk wel, ook bij hun familie. Het grote probleem is dat men veel te laat in actie is geschoten voor de rusthuizen. Alle aandacht ging naar de ziekenhuizen terwijl het personeel in de woonzorgcentra niet eens voldoende mondmaskers had. Intussen zijn zowel de bewoners als het personeel van De Reiger allen getest. Nu weten we tenminste waar we staan. Ook aan materiaal is voorlopig geen gebrek meer. Het is alleen jammer dat men er zo lang op moest wachten.”