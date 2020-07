Hotel Temse ontvangt eerste gasten voor vierdaags toeristisch verblijf Kristof Pieters

03 juli 2020

17u03 0 Temse In AC De Zaat zijn vrijdag de eerste gasten ontvangen die een meerdaags toeristisch verblijf hebben geboekt in Temse. Het gaat om Nederlandse toeristen die vier dagen lang kennis zullen maken met de Scheldegemeente.

De Nederlandse toeristen werden verwelkomd door burgemeester Luc De Ryck en Toerisme Temse-voorzitter Rita Heerwegh. De formule voor een meerdaags toeristisch verblijf is nieuw en wordt voortaan aangeboden door Hotel Temse. Het hotel bevindt zich boven restaurant De Sampan en is van naam veranderd om verwarring te vermijden tussen beide zaken. Het hotel wordt voortaan geleid door Bianca Guiso.

De nieuwe uitbaatster trekt nu de kaart van vierdaagse toeristische arrangementen. Burgemeester De Ryck is tevreden met dit nieuwe aanbod. “Onze gemeente is erg succesvol voor eendagstoerisme maar het is onze ambitie om in de toekomst meerdaags verblijf te promoten. We hebben drie hotels en een tiental B&B’s op ons grondgebied en dus mogelijkheden zijn er voldoende.”